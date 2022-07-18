更多編輯台推薦新聞：
旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒
國際

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台塑
新聞專題
台塑2/148
首頁 / 產經

台塑總管理處會晤工會幹部 擬討論年度加薪

2022/7/18 13:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北18日電）台塑四寶2021年賺逾新台幣2400億元，今年上半年獲利也寫下超過1100億元好成績，今天下午台塑集團總管理處將與台塑工會幹部會晤，預計將討論年度加薪一事。

台塑工會代表、南亞公司仁武廠工會理事長吳祈忠接受中央社記者電訪時表示，今天開會內容應該是總管理處聽取並搜集工會意見，接著交由台塑集團總裁王文淵及四大公司高階主管裁決，今年的調薪幅度落在哪裡，預估今天還不會拍板定案。

吳祈忠認為，台塑集團過去大多以物價指數、同業調幅、營運模式及未來展望作為調薪參考依據，台塑四寶去年全年、今年上半年獲利均不錯，調薪應該是有機會，只是幅度目前還不能確定。

台塑集團去年對每名員工加薪3.83%，並加發1萬元慰勉金；以台塑基層員工當時平均薪資5萬4800元來看，加薪3.83%後，每月薪水增加2100元，若算上加碼的紅包，整體加薪幅度為5.33%。（編輯：張均懋）1110718

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台塑四寶上半年營收年增24% 第3季展望趨保守