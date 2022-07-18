台塑總管理處會晤工會幹部 擬討論年度加薪

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（中央社記者賴言曦台北18日電）台塑四寶2021年賺逾新台幣2400億元，今年上半年獲利也寫下超過1100億元好成績，今天下午台塑集團總管理處將與台塑工會幹部會晤，預計將討論年度加薪一事。

台塑工會代表、南亞公司仁武廠工會理事長吳祈忠接受中央社記者電訪時表示，今天開會內容應該是總管理處聽取並搜集工會意見，接著交由台塑集團總裁王文淵及四大公司高階主管裁決，今年的調薪幅度落在哪裡，預估今天還不會拍板定案。

吳祈忠認為，台塑集團過去大多以物價指數、同業調幅、營運模式及未來展望作為調薪參考依據，台塑四寶去年全年、今年上半年獲利均不錯，調薪應該是有機會，只是幅度目前還不能確定。

台塑集團去年對每名員工加薪3.83%，並加發1萬元慰勉金；以台塑基層員工當時平均薪資5萬4800元來看，加薪3.83%後，每月薪水增加2100元，若算上加碼的紅包，整體加薪幅度為5.33%。（編輯：張均懋）1110718