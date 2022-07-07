家登上半年營收成長67% 有機會賺贏去年全年

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（中央社記者張建中新竹7日電）傳載方案商家登自結6月營收新台幣3.8億元，創同期新高，累計上半年營收20.91億元，年增67.54%。家登預期，上半年獲利表現有機會超越去年全年。

隨著半導體本業業績倍增，家登6月營收攀高至3.8億元，較5月增加18.7%，較去年同期增加87.75%，並創同期新高。

家登第2季營收10.67億元，較第1季增加4.24%；累計上半年營收20.91億元，較去年同期增加67.54%。家登表示，半導體先進製程光罩及晶圓載具產品出貨暢旺是推升上半年營運成長主要動能。

其中，先進製程光罩載具EUV POD，家登指出，上半年出貨量創同期新高，客戶需求穩定成長，隨著先進製程量產進度逐步加速，將帶動極紫外光（EUV）載具的需求增長。

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晶圓載具方面，家登表示，12吋晶圓載具FOUP打進全球產業鏈，快速量產且逐月提升出貨量，目前中國客戶已包下7成產能，整體在手訂單已超越總產能，訂單能見度達2023年底，家登將持續積極擴產滿足客戶需求。第3次無擔保轉換公司債募集10億元，將用於未來3年廠辦興建及擴充產能。

家登指出，出售汽車事業、聚焦半導體本業效益逐步顯現，不僅營收成長，獲利也向上提升，預期今年上半年獲利表現有機會超越去年全年。（編輯：趙蔚蘭）1110707