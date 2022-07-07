更多編輯台推薦新聞：
影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點
生活

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
音樂老師遭臨檢壓制案再議逆轉 檢起訴葉姓員警
首頁 / 產經

家登上半年營收成長67% 有機會賺贏去年全年

2022/7/7 11:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）傳載方案商家登自結6月營收新台幣3.8億元，創同期新高，累計上半年營收20.91億元，年增67.54%。家登預期，上半年獲利表現有機會超越去年全年。

隨著半導體本業業績倍增，家登6月營收攀高至3.8億元，較5月增加18.7%，較去年同期增加87.75%，並創同期新高。

家登第2季營收10.67億元，較第1季增加4.24%；累計上半年營收20.91億元，較去年同期增加67.54%。家登表示，半導體先進製程光罩及晶圓載具產品出貨暢旺是推升上半年營運成長主要動能。

其中，先進製程光罩載具EUV POD，家登指出，上半年出貨量創同期新高，客戶需求穩定成長，隨著先進製程量產進度逐步加速，將帶動極紫外光（EUV）載具的需求增長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

晶圓載具方面，家登表示，12吋晶圓載具FOUP打進全球產業鏈，快速量產且逐月提升出貨量，目前中國客戶已包下7成產能，整體在手訂單已超越總產能，訂單能見度達2023年底，家登將持續積極擴產滿足客戶需求。第3次無擔保轉換公司債募集10億元，將用於未來3年廠辦興建及擴充產能。

家登指出，出售汽車事業、聚焦半導體本業效益逐步顯現，不僅營收成長，獲利也向上提升，預期今年上半年獲利表現有機會超越去年全年。（編輯：趙蔚蘭）1110707

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族