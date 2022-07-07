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研華上半年營收創高 接單回歸往年水準

2022/7/7 16:13
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（中央社記者江明晏台北7日電）研華6月、第2季及上半年營收同創新高，研華指出，接單狀況逐步回歸以往年度水準，隨華東解封、料況緩步紓解，加上產能布建完成，營運逐步升溫。

研華今天公布6月合併營收達新台幣64.34億元，較去年同期營收50.47億元，年增27.48%，。前6月合併營收達329.44億元，較去年同期營收273.71億元，年成長20.36%；均創新高。

研華指出，6月營收以區域別來看，以北美、中國及新興市場最為強勁，分別年成長44%、14%及27%，日本市場則微幅衰退。

事業群表現而言，研華表示，以物聯雲事業群（Cloud-IoT Group，CIoT）、應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，分別較去年同期大幅成長68%、37%及27%。

累計上半年營收方面，研華指出，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，分別年成長37%、25%及40%；中國市場已完全復工，累計營收較去年微幅成長。

各事業群表現方面，以應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，分別年成長62%及47%。嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）及物聯雲事業群（Cloud-IoT Group，CIoT）也有不錯的表現，較去年同期成長逾兩成。

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研華指出，隨著中國華東解封、料況緩步紓解，加上集團產能布建完成，研華整體營運逐步升溫，包括北美、中國、台灣、東南亞等市場單月營收，皆為今年以來新高水位。

接單方面，研華表示，6月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.1，累計1至6月BB Ratio為1.25，顯示過往客戶端擔心交期過長與漲價因素，積極下單狀況已不復存在，接單狀況逐步回歸以往年度水準。（編輯：楊蘭軒）1110707

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