外資買超158億終結連7賣 加碼晶圓雙雄及運輸股

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）外資在連7賣後回頭，今天買超台股新台幣158.88億元，大賣空方的元大台灣50反1高達11.6萬張；轉進買超聯電、台積電外，包括長榮、陽明及華航、長榮航，都在買超前10名之列。

三大法人齊力買超，推動加權股價指數今天終場上漲350.76點、漲幅2.51%，收在14336.27點，成交值新台幣2569.15億元。電子權值股表現尤其突出。自營商買超31.26億元，投信買超28.72億元，外資及陸資買超158.88億元。

觀察外資買賣超動向，外資從6月中旬以來一路大買元大台灣50反1後，7月4日開始轉為賣超，今天賣超擴大至11.6萬張，已連續4天出脫台灣50反1。群創、宏達電、華通，塑化類股的台塑、南亞，以及中鋼、開發金、富邦金、台新金，也在外資賣超前10名之列。

外資似乎有重回電子股跡象，今天買超前10名個股分別為聯電、台積電、宏碁、中華電、華航、鴻海、欣興、陽明、長榮、長榮航。其中已連續3天回補台積電。（編輯：楊蘭軒）1110707