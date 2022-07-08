日月光投控6月營收同期高 第2季創次高

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（中央社記者張建中台北8日電）半導體封測大廠日月光投控自結6月合併營收新台幣579.98億元，創同期新高，第2季營收1604.39億元，創歷史單季次高。

日月光投控下午公布6月自結合併營收579.98億元，較5月537.99億元成長7.8%，比去年同期433.26億元增加33.9%，創同期新高。其中，封裝測試及材料營收328.79億元，較5月316.93億元增加3.7%，比去年同期269.54億元成長22%。

第2季日月光投控自結營收1604.39億元，較第1季1443.91億元成長11.1%，比去年同期1269.26億元增加26.4%，創單季次高。其中，封測及材料營收949.99億元，較第1季840.25億元成長13.1%，比去年同期789.88億元增加20.3%。

日月光投控累計上半年營收3048.3億元，較去年同期2463.96億元成長23.72%。

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展望下半年營運，日月光投控日前重申，今年逐季成長目標不變；車用產品成長動能可望延續數年，期待今年車用營收突破10億美元里程碑；系統級封裝（SiP）期盼新客戶營收持續突破5億美元。

觀察第2季產能利用率，日月光投控先前預期，凸塊晶圓（Bumping）稼動率維持第1季接近滿載表現，封裝首季稼動率約80%至85%，第2季維持第1季高檔水準；測試第1季稼動率約80%，預估第2季超過80%。（編輯：楊蘭軒）1110708