經濟衰退疑慮緩和 亞股收高

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（中央社香港8日綜合外電報導）投資人對經濟衰退的憂慮減輕，加上美國總統拜登可望取消一些前總統川普時期對中國貨品課徵的關稅，促使市場樂觀氣氛增強，亞洲股市今天收盤應聲上漲。

另一方面，日本前首相安倍晉三今天在一場選舉造勢活動中遭到槍擊，引發避險貨幣日圓匯價升值。稍晚安倍已證實辭世。

法新社報導，亞股投資人受到美國股市強勁漲勢激勵，美股3大指數昨天寫下連續第4個交易日收高，利多來自2名美國聯邦準備理事會（Fed）官員表示，美國經濟挺得住幅度較大的升息，並且能維持成長。

原本愈來愈多人談論，聯準會快速緊縮貨幣政策，將使得全球最大經濟體美國落入衰退。

不過，聯準會理事華勒（Christopher Waller）表示，這類憂慮被誇大了，美國強健的就業市場將提供緩衝。他還說，利率有必要迅速大幅拉升。

聖路易聯邦準備銀行（St. Louis Fed）總裁布勒德（James Bullard）也表示，經濟「軟著陸的機率大」。

此外有報導傳出，中國政府正在考慮大規模振興措施來刺激疲軟的經濟，方式是允許地方政府發債籌措數以十億計美元經費投入基礎建設計畫。消息激勵亞股走揚。

東京股市今天收盤小漲0.1%，盤中因安倍遇襲消息持續擴散，稍早強勁漲勢大多吐回。

香港股市則收漲0.4%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達股市也全數收紅。但上海股市收盤下跌0.3%，曼谷股市也收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110708