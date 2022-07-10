台股多空拉扯 聚焦國安基金例會、台積與大立光法說

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（中央社記者張建中台北10日電）台股上週揚升121.45點，中止週線連4黑趨勢；國安基金將於明天召開例會，市場高度關注。法人表示，台股受多空力量拉扯影響震盪劇烈，台積電、大立光法說會14日登場，本週美國也將公布CPI，都將是關注焦點。

隨著美股反彈，台股8日同步回升，盤中因日本前首相安倍晉三遇刺消息，漲幅收斂，不過午盤震盪拉高，指數終場上揚128.26點，收在14464.53點，週線翻紅，上漲121.45點，漲幅約0.85%。

安聯投信台股團隊指出，由於通膨及疫情後消費移轉仍然是台灣科技產業最主要的風險，短線上仍看做是反彈，但後市需持續審慎觀察。

投顧業者表示，台股近期震盪劇烈主要是受到短期跌深與景氣衰退等多空力量拉扯影響；目前日KD、週KD皆跌落20以下的低檔區，技術指標進入超跌區。不過基本面訊息明顯轉差，各項預期調整才剛開始，此時股市容易大幅波動。

投顧業者指出，美股仍不脫離跌深反彈，尚無改變趨勢的表現。真正的關鍵還在通膨的走向，美國即將在本週公布消費者物價指數CPI，市場如何解讀是觀察重點。

安聯投信台股團隊表示，台股現階段將持續反應總體經濟面的不確定性，未來仍優先關注通膨是否能有效減緩、美國十年期公債殖利率是否能回穩。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科將於7月11日舉行線上法人說明會，台積電及大立光法說會也同步於14日登場，釋出的訊息將成為市場研判下半年產業景氣的風向球。

此外，國安基金也將於明天召開例會，是否授權進場護盤，都備受市場關注。（編輯：林淑媛）1110710