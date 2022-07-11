擺脫疫情陰霾 餐飲股6月營收躍升

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（中央社記者江明晏台北11日電）觀光餐飲股6月營收出爐，擺脫疫情陰霾，加上去年同期基期低，年增率亮眼，王品台灣事業群營收創8年同期新高，漢來大增254.06%，乾杯年增90.33%，瓦城年增41.61%，飯店股雲品6月營收也年增逾3倍。

王品集團公布6月自結營收，兩岸合併營收新台幣12.4億元，月增9.89%、年增41.6%。台灣事業群營收9億元，擺脫疫情陰霾，創8年同期新高，月增12.01%、年增144.86%。大陸事業群營收3.4億元，月增4.75%，受持續至6月28日的上海內用禁令影響，年減32.48%。

觀察王品台灣6月表現，月初已回復8成5業績且逐週攀升，顯示民眾消費信心日漸回穩，隨著暑假接近、消費力出籠，第5週業績強勢成長近兩成，帶動6月整體營收創8年同月新高。

本土疫情升溫期間，王品集團仍按原訂計畫布局市場，6月高價鐵板燒品牌「夏慕尼」進駐台北大直商圈，以精緻餐點與服務強攻星級餐廳戰區；燒肉品牌「Oh my!原燒」為拓展年輕客源，僅花3個月就完成17店品牌轉型。

瓦城泰統公布6月營收，受惠於百貨商場人潮回升，單月營收達3.11億元，月增19.41%，年增41.61%，累計上半年營收20.61億元，年減6%，營收持續回穩，看好防疫政策愈趨鬆綁，觀光旅遊及商務活動日益活絡，加上暑假檔期助攻，餐飲業有機會複製去年經驗迎來報復性消費潮。

瓦城集團今年以多品牌策略聚焦台灣市場，雙位數展店目標始終維持不變，7月在高雄開出第2家時時香後，也是今年開出的第4家新店。

漢來美食6月營收為1.91億元，月增33.14%、年增254.06%；累計上半年營收15.74億元，較去年同期略增2.25%。隨著國內疫情趨緩及7月進入暑假旺季，用餐人潮明顯回籠，持續帶動餐飲商機。

乾杯公布6月營收新台幣2.57億元，年增90.33%，月增25.23%，累計上半年自結合併營收15.92億元，年增14.22%，創歷史同期新高。乾杯說明，主因為去年同期全台餐飲禁內用、比較基期低，加上展店效益支撐，使年增率明顯躍升，加上兩岸餐飲市場復甦、營運同步回升，月增也有25.23%的表現。

乾杯集團看好餐飲中後期市場，今年上半年已展7間分店，台灣6間、中國大陸1間，預計第3季台灣將再展4間新店，持續布局擴大營運規模、提升動能。

雲品國際酒店6月合併營收為1.17億元，因去年比較基期低，年增309%，累計至6月合併營收為8.81億元，年增21%。

雲品6月起祭出業界條件最優的宴會定型化契約，活動辦理前10天可退還100%訂金，增加雲品下半年與明年上半年的宴會銷售。

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以手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」在全球布局的聯發國際公布6月營收，因受全球性通膨危機、烏俄戰爭等不可抗因素，6月自結合併營收6100萬元，年減17.24%，累計今年上半年合併營收3.89億元，年增0.58%。

展望後市，即便市場仍有諸多不確定性因素，但聯發國際看準全球市場從疫情中解封、再加上暑假旺季到來，飲料商機大增，預計下半年在美國將再開出20家店，美國店數可望達到155家；同時，兩間位於科威特的新門市也將於第3季開幕，預期將帶動營收成長。（編輯：蘇志宗）1110711