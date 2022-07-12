經濟衰退擔憂加劇 亞股普遍收跌

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（中央社香港12日綜合外電報導）亞股今天普遍收跌，因投資人擔心聯準會應對通膨的舉措將引發經濟衰退；而隨著生活成本危機籠罩歐元區經濟，歐元兌美元貶值逼近平價。

投資人為可能對市場產生巨大衝擊的一週經濟數據和企業財報預做準備之際，對於中國再度爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的擔心，加劇人們對更多封鎖措施的擔憂，也加深了悲觀情緒。

美股收黑，科技股首當其衝，因為投資人預期會在一段長時間內大幅加息，科技業尤其容易受到利率提高的影響。

上週一份超乎預期的美國就業報告指出，這個全球最大經濟體正在應對聯邦準備理事會（Fed）升息的問題，但這也給聯準會更多繼續升息的空間，導致投資人擔心聯準會可能走得太遠並導致經濟收縮。

美國外匯經紀商安達（OANDA）分析師厄蘭（Craig Erlam）說：「雖然8日公布的就業報告強調，美國在避免衰退的競賽中表現優於其他國家，但世界其他地區正在生活成本危機和升息壓力下逐漸下沉。」

他還說，近期股市反彈已經消退，「我們現在進入財報季，並將面對新一週的主要經濟報告，擔心未來可能會發生什麼事情」。

東京、上海、香港、首爾、威靈頓和台北股市都收跌；雪梨、新加坡和雅加達股市則收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110712