櫃買業績發表會21日起連推9場 環球晶打頭陣

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）櫃買中心表示，近期股市波動大，投資人應審慎評估投資標的產業與企業營運現況，為利投資人了解上櫃公司最新財務業務資訊，自7月21日起規劃並辦理9場「櫃買市場業績發表會」。

櫃買中心表示，9場日期分別為7月21日、28日、8月12日、16日、18日、19日、23日、24日及26日。為避免室內群聚感染風險，系列業績發表會將採線上直播方式，不開放投資人現場參與，並由與會公司代表進行簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

櫃買中心表示，台灣完整半導體產業鏈具備強大全球競爭優勢，位居電子產業重要領頭羊地位，而隨著5G、人工智慧（AI）及電動車等數位轉型加速，半導體產業發展也備受市場期待。

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7月21日安排「半導體（一）」主題，邀請半導體矽晶圓廠商環球晶，以及太陽能晶棒與晶片廠商中美晶等2家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，此系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，後續尚包含「富櫃200」、「電機機械」、「櫃買特色」、「光電與半導體」及「精緻生活」等，與會公司包含家登、穩懋、臺慶科、廣積、大田、至興、桓達、千附精密、91APP-KY、萬潤、富喬、港建、杏一、元大期、友輝、勝品、信驊、力致、大樹、加高、集雅社、泰金-KY及弘帆等，共邀請25家上櫃公司參與。（編輯：楊凱翔）1110713