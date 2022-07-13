宏碁資訊拚海外市場 法人估今年營收增雙位數

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（中央社記者吳家豪台北13日電）宏碁旗下雲端與資訊服務供應商宏碁資訊預計第3季掛牌上櫃，宏碁資訊總經理周幸蓉今天受訪指出，未來會審慎評估併購標的、拓展海外市場；法人推估，宏碁資訊今年營收有望成長雙位數百分比。

周幸蓉表示，宏碁資訊近年的客戶組成沒有太大變化，但營收絕對金額有增加，包括高科技、政府、金融、製造業、傳產都有成長。宏碁資訊獲利成長來自策略奏效，透過雲端帶動加值服務和應用開發，毛利率已提升到12%至15%。

展望下半年，周幸蓉認為，在全球面臨升息、通貨膨脹的緊張時刻，企業仍然想上雲，主要是為了降低營運成本、優化本業和系統，才能提升競爭力，因此對數位化的需求也在增加，宏碁資訊有望受惠。

針對併購策略，周幸蓉說，宏碁資訊已有廣大客戶群，會審慎評估併購對象，例如併購後能否發揮綜效、補強技術能量和客戶。在海外市場發展上，高科技廠商新南向確實有一些需求，宏碁資訊可以提供相關服務，正在努力洽談中。

宏碁資訊成立於2012年，為宏碁旗下孫公司，由宏碁集團100%持有子公司宏碁智聯網投資控股持股72.44%。在商業模式上，宏碁資訊提供資訊系統及架構予企業型客戶進行數位轉型，以賺取服務及產品收入。

宏碁資訊今年第1季營收新台幣16.42億元，年增15.86%；每股盈餘3.18元，年增63%，寫下歷史新高。（編輯：楊凱翔）1110713