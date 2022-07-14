台灣運通引進純電動大貨車 力拚第4季掛牌

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（中央社記者賴言曦台北14日電）台泥企業團今天表示，旗下所屬的台灣運通倉儲公司為響應EV100（運輸工具電動化）趨勢，向歐洲卡車製造商斯堪尼亞公司（Scania）訂購2輛26噸級電動大貨車，預計今年8月抵台，為亞太區域首輛上路營運的26噸電動大貨車。

台泥透過新聞稿指出，台通與Scania力拚今年第4季完成這2輛最新式電動大貨車掛牌，並投入台通車隊；台通也計畫2023年至少再添購3輛純電動大貨車，為台通開啟綠色物流新商業模式。

台泥說明，Scania 26噸級電動大貨車配有300kWh（瓦時）電池容量，行程可達250公里，比起相同噸位的傳統柴油大貨車，純電動大貨車的減碳效益可達25%，1年產生的減碳效益相當於造林1.5公頃，且大貨車年里程高，電動化減碳效果遠優於一般家用轎車。

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台泥認為，零碳排綠色運輸是許多企業在面對溫室氣體排放盤查範疇3（Scope 3）的時候，需要考量的議題，尤其台灣預計2024年將開徵碳費，凸顯提前布局的必要性，未來台通將攜手重視環境永續的企業，在綠色物流架構下，取得符合範疇3使用電動大貨卡碳排放減量的效益或碳權。

範疇3是指企業營運過程中，產生自其他非企業所擁有或控制的排放源，包含運輸中的上游貨物運輸、商務旅行等。（編輯：張均懋）1110714