落實ESG價值 貿協邀300名偏鄉兒童體驗紙帳篷

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）對外貿易發展協會董事長黃志芳今天表示，貿協重視ESG價值，邀集企業界參與台灣最大規模的ESG關懷偏鄉孩童活動「2022善愛嘉年華」，邀請300名偏鄉、離島孩童在南港展覽館夜宿紙帳篷，體驗並落實ESG價值。

貿協今天在南港展覽館1館舉辦「2022善愛嘉年華-啟動記者會」，活動中除了有台灣全新設計的環保紙帳篷首度亮相，也發表FIR領軍創作主題曲「All about love」，由閻奕格、Tank、范逸臣等藝人現場合唱。

貿協本次邀請上海商銀、台灣光罩等近30家企業，與小樹傳愛協會共同主辦「2022善愛嘉年華」活動，活動將於8月13、14日登場，舉行地點即位於南港展覽館1館。

黃志芳會前接受訪問表示，貿協重視ESG價值，除成立ESG委員會全力落實，也在汐止山上的森林植樹，成為貿協ESG永續基地。貿協並推動數位化，透過「TEAMS」數位平台，讓貿協員工可隨時檢視其ESG落實程度與貢獻。

黃志芳並透露，首度啟用的創新設計環保紙帳篷，開放讓參與孩童體驗夜宿南港展覽館。此概念一發表，駐教廷大使館就和貿協聯繫，希望把紙帳篷與概念帶到歐洲、教廷推廣。

黃志芳說，參與活動的孩童在活動過程中，會與大哥哥、大姊姊共同參與活動，也能體驗科學營與成長課程，並享受現場音樂還有胖卡美食餐車，在中充分感受到社會關懷與愛，並學習落實ESG、綠色交通。

活動也會邀請1萬名新住民、原住民、親子、企業等共襄盛舉，一起體驗ESG的內涵。他說，企業界有心做好ESG，但時常不知從何下手，因此善愛嘉年華就是很好的機會與典範。

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黃志芳強調，ESG是永續而非一次性活動，善愛嘉年華每年8月舉辦大型活動外，也會與慈善團體合作，盼能全年都能推出很多小型ESG落實活動，此活動選在8月13個、14日，就是希望這活動是「1314」的承諾、一生一世的推動。

黃志芳並指出，貿協下半年將「全面啟動」，拓銷活動滿檔，除10月在華盛頓舉辦「美國台灣形象展」，結合電動車、5G、元宇宙等元素，並已籌組電動車訪問團，將拜訪美國電動車新創企業、大車廠，並將在日本、中東、東南亞等地區陸續推出活動。（編輯：郭無患）1110714