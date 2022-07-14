台積電收高 台股漲113點站上14400點

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（中央社記者吳家豪台北14日電）美國6月消費者物價指數年增9.1%，創40多年來最大增幅，台股今天開低摜破14200點，而後在權值股台積電、聯發科翻紅，指數走高突破14400點，高低點震盪逾290點，終場上漲113.84點，收在14438.52點，成交值新台幣2089.99億元。

電子股今天上漲1.09%，成交比重約64%；航運股漲2.8%，鋼鐵股漲0.53%，金融股跌0.89%。

外資連7天買超的晶圓代工廠台積電在法人說明會前股價收紅，終場上漲0.96%，收475元；聯發科漲1.89%，收646元；大立光漲2.42%，收1905元，聯電漲1.97%收38.8元，鴻海漲2.44%收105元。

航運貨櫃三雄終場上漲超過4%，收復5日線，長榮收在90.6元，陽明收87.5元，萬海收118.5元。航空雙雄開低，尾盤跌幅收斂，長榮航下跌0.3%、收32.9元；華航收平盤23.15元。

富邦投顧指出，通貨膨脹壓力無法消散，台股中長線維持空頭趨勢，短線跌深反彈空間受到壓抑，盤面仍為空方掌控大局。（編輯：張均懋）1110714