台積電法說會14日登場 外資連7天買超3.92萬張

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（中央社記者張建中新竹13日電）台積電法人說明會14日登場，外資今天持續買超台積電6819張，連續7個交易日共計買超3萬9235張；法人預期，台積電第3季營收可望續創新高。

通膨衝擊經濟的疑慮升高，產業前景欠佳，不僅經濟產業恐將成長趨緩，部分投資人甚至憂心可能出現衰退窘境。全球晶圓代工龍頭台積電對產業景氣看法，將是市場研判未來景氣的風向球，備受關注。

半導體產業分析師陸行之不僅在臉書發文指出，投資人擔心的問題是明年和後年的營收成長、長期成長目標、通膨和股市崩跌對需求的影響、資本支出計畫；他建議不要把話講得太滿，說法可以保守點，預留緩衝空間。

研調機構IC Insights日前發布的報告中，指出台積電自2016年至2021年第3季營收較第2季平均成長16%，且自2011年以來第3季營收未曾出現較第2季下降的情況，關注台積電今年第3季營運展望。

台積電於7月5日盤中股價一度創下新台幣433元波段新低，外資當天開始轉賣為買，至今天已連續7個交易日共計買超台積電3萬9235張。

台積電今天股價收在470.5元，單日上漲21元，市值增加5445億元，達12.2兆元；自波段低點433元計，台積電股價回升37.5元。

法人預期，台積電挾製程技術領先優勢，第3季產能利用率仍可望維持高水位，季營收將較第2季再成長個位數百分比，續創新高，全年營收應可成長30%。（編輯：林淑媛）1110713