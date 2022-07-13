台積電納稅550億蟬聯繳稅王 陽明異軍突起居次

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（中央社記者張璦台北13日電）報稅季落幕，財政部公布營所稅結算申報情況，截至6月30日，北區國稅局轄區內企業自繳稅額站上新台幣2560億元大關，居五區國稅局之首；交叉比對企業財報等資料，全球晶圓代工龍頭台積電再登繳稅王，貢獻國庫約550億元營所稅。

所得稅結算申報於6月30日截止，財政部財政資訊中心近日發布營利事業所得稅申報收件統計資料，全國營所稅總自繳稅額6524.49億元，年增逾5成。

五區國稅局中，北區國稅局轄區包含新北市、桃園市、新竹縣市等，有許多上市櫃公司、科技園區和大廠座落，助攻北區國稅局營利事業自繳稅額居五區之冠，達2560.54億元、年增逾1000億元，成長幅度64.16%。

居次的則是台北國稅局，自繳稅額達2079.84億元、年增427.27億元或25.85%，推測是去年轄區內金控繳出亮眼獲利，致繳稅金額增加所挹注。

檢視北區國稅局轄區繳稅大戶，繳稅冠軍自繳稅額超過550億元，第2名逾270億元，第3、4名在百億以下，皆在60億元左右；至於繳稅大戶身分，北區國稅局表示，基於保密原則，無法對外透露。

不過，交叉比對企業財報及營所稅申報情況，可推估「護國神山」台積電蟬聯冠軍，亞軍由「貨櫃三雄」之一的陽明海運拿下；光是陽明海運單一家企業自繳稅額，就逼近南區國稅局整體約287億元的自繳稅額水準。

往年北區國稅局營所稅繳稅亞軍鴻海，儘管去年獲利呈現年增，繳稅金額也有成長，但自繳稅額落入第3或是第4名。

此外，高雄國稅局這次自繳稅額來到約783億元規模， 年增超過500億元或176.75%，應是轄區內鋼鐵業、塑化業去年獲利良好所致。（編輯：楊凱翔）1110713