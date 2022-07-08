台積電前經理跳槽中國同業違協議 判賠250萬確定

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（中央社記者蕭博文台北8日電）台積電前採購處薛姓經理在職期間簽下競業禁止協議，離職後5個月就去中國半導體、晶圓代工公司任職，遭台積電求償，一、二審判賠新台幣250萬元，案經最高法院駁回上訴確定。

歷審判決指出，台灣積體電路製造股份有限公司提告表示，薛姓男子於民國88年進入公司，93年起轉任採購業務，更在100年7月間擔任採購處經理，得接觸並知悉台積電所有原物料規格、參數，及供應商訂單及合約所載資訊等內容。

台積電在101年3月間與薛男簽下競業禁止協議，約定薛男離職後18個月內，不得受僱於從事半導體晶圓製造及相關服務的競爭對手，也不得為競爭對手提供服務，若有違反，須賠償離職前24個月內自公司內所受領的一切給付總額。

薛男105年7月間離職，離職時台積電因競業禁止協議的關係，給予薛男特別補償金新台幣117萬270元；未料，薛男在當年12月間赴中國紫光集團有限公司，擔任此集團轄下的長江存儲科技有限責任公司、武漢新芯積體電路製造有限公司的採購副總裁。新芯公司是中國半導體製造產業龍頭，也提供晶圓代工服務，為台積電的競爭對手。

台積電提起民事訴訟，請求返還補償金117萬270元及給付違約金即離職前24個月內領取公司給付總額1440萬676元，總計求償1557萬946元。

一審的桃園地方法院判決薛男須賠償250萬元，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為台積電與薛男簽訂的競業禁止協議限制時間不長、補償合理，雙方約定有效。

二審認為，薛男於105年12月任職新芯公司，在隔年的10月13日離職，此公司確實為台積電競爭對手，因此台積電得請求返還其任職新芯公司期間的競業禁止補償金、違約金，仍判薛男須賠償台積電250萬元；薛男不服提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案確定。（編輯：戴光育）1110708