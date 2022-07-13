投信看好半導體可望撥雲見日 靜待經濟數據公布

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）美國將公布6月消費者物價指數（CPI），以及台積電法說14日登場，兆豐投信表示，半導體產業呈現剛性需求，科技股震盪將逐漸鈍化，可望撥雲見日，靜待經濟數據公布，但不須太悲觀，檯面上的不利因素已相對反映到一個程度。

兆豐投信看準撥雲見日、進場時機將至，推出兆豐特選台灣晶圓製造ETF，兆豐投信投資長謝秀瑛今天在記者會上表示，台股下修已來到相對低點區，檯面上的不利因素已相對反映到一個程度，再下修空間相對有限，短線沒有太多意外出現，已來到布局時機點，目前靜待經濟數據公布，但不須太悲觀。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示，伴隨全球電動車滲透率持續攀升，車用電子、5G手機、5G基站與基礎建設、高效能運算與雲端伺服器等需求及時補位，舒緩了消費性電子需求降溫問題，也持續讓各大晶圓廠產能利用率維持高檔，激勵半導體產值與走勢向上增長。

根據從2020年迄今的統計，台灣半導體產業成長率約有二、三成，呈現雙位數表現，相對領先於全球市場，特別是台灣市場擁有從上游設計、中游晶圓代工、下游封裝測試完整的半導體產業鏈，更是以中、上游最具成長動能。資訊科技諮詢機構國際數據資訊（IDC）甚至預測，台灣晶圓代工市場到2025年的全球產值比重預計拉高至68%，上、中、下游均可望受惠。

兆豐投信表示，近期半導體龍頭大廠陸續公布第2季財測，如台積電等大廠擴增產能利多浮現，加上晶片需求受到元宇宙、5G、各式智慧載具等題材支撐，半導體產業呈現剛性需求，科技股震盪將逐漸鈍化。

根據工研院產科國際所資料，全球第二、三代半導體市值從疫情前的2018年約270億美元，擴張至2030年將上看435億美元，半導體市值成長，將擴大各企業的獲利空間。（編輯：楊凱翔）1110713