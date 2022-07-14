住展：上半年北部案量年減8% 漲價現象仍普遍

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（中央社記者賴言曦台北14日電）住展雜誌統計，今年北台灣第2季及上半年的新成屋、預售屋推案量分別季減35%、年減8.4%。住展雜誌研發長何世昌表示，第2季多空因素衝擊市場信心，影響推案量，但縱觀上半年，因建案競爭壓力不大，漲價現象仍普遍。

住展雜誌統計，今年北台灣第2季新成屋、預售屋推案量為新台幣2001億元，較今年第1季減少超過千億元；累計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量約5090億元，較去年同期減少近500億元。

觀察北台灣各縣市新成屋、預售屋上半年推案量，只有台北市、桃園市上半年案量正成長。今年上半年台北市案量約1318億元，年增約8.2%；桃園市案量則約1253億元，年增約6.6%。

何世昌指出，台北市以小宅建案為主，推案量逾百億元以上的區域分別位於中正、中山、大安、內湖、北投與南港等區；其中以北投區推案量逾250億元為最多，主要受北投士林科技園區推案潮帶動；桃園以龜山、八德、桃園、大園與蘆竹等5區案量較大，推案量均逾百億元以上，尤以桃園區約240億元最多。

新北市今年上半年推案量僅約1826億元，年減約16%，傳統推案大量區如中和、林口、淡水、板橋等地全都熄火。不過新莊上半年推案湧現，推案量達587億元，占新北市約32%案量。

新竹縣市上半年推案量降至565億元，年減約23%；推案量最多的行政區為竹北市，案量約190億元，是唯一案量破百億的行政區。另一個菁華區新竹市東區，推案量僅42億，就連湖口、新埔、竹東等蛋白區推案量都比東區還多。

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住展雜誌指出，雖然新竹縣市上半年推案量縮，但下半年推案潮將至，菁華區將有不少建案預計推出，缺貨問題可望暫時紓解。

何世昌認為，北台灣上半年有不少建案延推，從329檔延到520檔，又從520檔往後推遲到下半年；即使下半年還有選舉因素影響，但已有太多建案一延再延，再延下去就要過新年，因此下半年恐怕延無可延，預估推案量可能將漲到6500億元至7000億元，並湧現推案潮。（編輯：蘇志宗）1110714