帝寶與賓士專利權二審判決一勝一敗 將依法提救濟

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）車燈大廠帝寶今天表示，台灣智慧財產及商業法院針對帝寶與德商賓士間有關侵害專利權事件二審判決結果，判決一部勝訴、一部敗訴，帝寶深表遺憾，將依法提起相關救濟。

帝寶今天下午公告，德商賓士集團對帝寶提起民事訴訟，主張帝寶產品侵害台灣設計專利「車輛之頭燈」設計專利權，台灣智慧財產及商業法院今天作成二審判決，帝寶一部勝訴、一部敗訴。

對此，帝寶表示深表遺憾，待收到判決書後，將與律師研擬，依法提起相關救濟。

帝寶表示，相關判決對公司財務業務無重大影響，待收到判決書後，將會再與律師討論後續因應事宜。

台灣車燈大廠陸續遭國外車廠提出訴訟，2019年1月現代汽車在美國加州法院對帝寶及美國子公司提出專利侵害民事訴訟；2020年5月雙方達成和解，和解契約細節基於保密條款不予揭露。

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賓士（Mercedes-Benz）母公司戴姆勒（Daimler AG）也控告帝寶侵害德國設計專利「車輛之頭燈」設計專利權，2019年8月帝寶公告台灣智慧財產法院針對帝寶與戴姆勒之間有關侵害專利權等事件，一審判決結果戴姆勒勝訴，帝寶委請律師依法提出上訴。

堤維西去年6月上旬公告韓國現代汽車和起亞汽車在美國加州法院對堤維西及美國子公司提出專利侵權民事訴訟。（編輯：張均懋）1110714