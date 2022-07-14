長榮國際8/5開第2次股東會 兄弟兩派再交鋒

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（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮經營權之爭持續延燒，長榮國際6月30日召開的股東會，因股東出席率未過半，導致多數議案以假決議通過；今天長榮國際發出公告，將在8月5日開第2次股東會（111年第1次股東常會之續會）。

長榮「弟弟派」2月25日取得長榮國際經營權後，於6月30日召開長榮國際股東會，身為股東之一的「哥哥派」張國華當時沒有出席，僅由詠公司指派律師洪佩君、王健珉代表出席，並就長榮國際股利政策、首次公開募股（IPO）等案提出異議。

長榮「弟弟派」接掌長榮國際後，將原定每股擬配發新台幣27.5元現金股利，改為每股擬配息3.5元；但在6月30日的股東會上，由於股東出席率僅48.13%，導致當時包含盈餘分配等議案均以假決議通過。

至於長榮國際IPO案，則由於股東出席率未過半，且屬於特別決議事項，不得假決議，因此在6月30日的股東會上未予討論。

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依照公司法第175條規定，長榮國際須在1個月內再召集第2次股東會，而長榮國際今天也公告，將在8月5日上午11時召開第2次股東會，會中將討論承認110年度營業報告及財務報告案、承認110年度盈餘分配案等。

長榮國際表示，本次股東常會不用重新依公司法第165條辦理股票停止過戶，而以原6月30日股東常會的股東為開會通知對象，且不用重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。（編輯：黃國倫）1110714