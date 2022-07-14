葉家3兄弟獲捐款 台銀與老三簽訂信託照顧終老

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（中央社記者張璦台北14日電）彰化葉家3兄弟僅靠3弟每月身障補助新台幣3000元度日，一家慘況經披露，外界捐款踴躍；台灣銀行今天在彰化縣政府社會處等見證下，與葉家老三完成信託契約簽訂，保障他入住養護機構及相關醫療費用支出無虞。

62歲葉姓男子和2名弟弟相依為命，3人住在彰化縣，因收入不穩定，經常有一餐沒一餐，僅靠3弟每月3000元的身障補助度日，經民進黨彰化縣議員賴清美伸援，一家慘況得以曝光。葉家大哥受到營養不良影響，6月送醫後仍因敗血症病逝。

葉家3兄弟情況經媒體披露，有民眾捐贈物資，也有人將錢匯入葉家老三的郵局帳戶及彰化縣政府社會處指定捐款的專戶，截至6月28日為止，葉家老三帳戶收到約320萬元，縣府社會處專戶則收到390萬元。

台灣銀行指出，今天與葉家老三完成信託契約簽訂，透過信託架構保障葉家老三入住養護機構及相關醫療費用支出無虞，達成捐款人協助生活及醫療的心願。

台灣銀行表示，依照日前彰化縣政府社會處、葉家親屬及律師等相關單位召開的協調會決議，以葉家老三為信託契約委託人、縣府指定的律師擔任信託監察人，協助並監督信託事務執行，並將縣府為本案設立的社會救助專戶捐款，全數存入台灣銀行為葉家老三開立的信託專戶。

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台灣銀行指出，依契約約定，每月將葉家老三的養護費用撥至入住養護機構指定帳戶，若有其他額外必要支出，經信託監察人同意後，由家人將支出憑證提供台灣銀行以信託資金支應。

台灣銀行表示，秉持注重企業社會責任，並藉由信託落實社會公益，當知悉葉家3兄弟情況時，除積極協助於彰化分行設立社會救助金專戶外，並主動接洽彰化縣政府社會處，建議將善心捐款辦理信託，並依據葉家老三照護需求，擬定客製化信託契約，讓捐款人的愛心能落實照顧葉家老三生活。（編輯：楊凱翔）1110714