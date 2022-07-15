是方電訊攜手雲林 打造數位運動城市

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（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信旗下小金雞是方電訊今天宣布，是方i健康APP攜手雲林縣打造運動城市，協助民眾進行全方位的個人健康促進管理，期許未來能導入國內各縣市。

是方電訊今天發布新聞稿，宣布與主辦2025年全國運動會的雲林縣政府合作，倡導民眾自主運動及健康風氣，是方電訊以「是方i健康APP」與「雲林幣扭一下APP」合作，協助民眾進行全方位的個人健康促進管理。

是方電訊表示，期許在雲林縣政府拋磚引玉下，能協同國內各縣市打造更多運動城市。

是方說明，由雲林縣政府計畫處負責整合開發的「雲林幣扭一下APP」，功能涵蓋政令宣導、雲林大小事、防疫專區、公共服務等資訊內容外，今年結合「是方i健康 APP」，將個人化健康促進管理系統納入健康運動資訊平台，打造一站式應用服務。

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是方電訊總經理劉耀元表示，是方i健康APP以打造亞太區華人智慧健康雲、提供消費者全新AI健康促進管理服務為發展主軸，具備健康記錄、健康風險評估、智慧運動管理及智慧飲食管理4大功能，搭配專為健康資料研發的分析引擎、食物圖像辨識功能，並結合地理位置與氣象資料，即時動態分析提供使用者最佳運動建議。

劉耀元進一步透露，是方i健康APP能夠整合Garmin、Rossmax、福爾Fora等國內外大廠的智慧穿戴裝置與量測設備，從手錶、手環到血壓機、血糖機及體重機等，皆能經由APP收集量測數據，可支援Health Kit及 Google Fit健康資料平台串接，整合個人健康存摺。（編輯：張良知）1110715