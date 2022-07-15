餐飲電商化 漢來美食推APP迎疫後趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北15日電）面對餐廳電商化浪潮，大型品牌間開啟數位軍火競爭，連鎖餐飲集團漢來美食歷時半年多，完成專屬APP打造服務平台，虛實整合，瞄準疫後新趨勢。

自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，餐飲消費型態產生了巨大的改變，從以往外出到餐廳消費，轉而透過線上訂餐、網購美食在家用餐，造就了現今實體跨足虛擬的服務模式。

餐飲科技業者iCHEF今年首季出爐的報告顯示，餐飲業者的線上交易占比約10%，較疫情前提升了4倍，顯見疫後餐飲業加速邁向「電商化」的趨勢。

面對疫後餐廳電商化浪潮，大型品牌間紛紛展現數位實力，根據iCHEF觀察，「會員資料」的多寡與應用能力，也將成為後疫情餐飲電商化時代的關鍵競爭力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

連鎖餐飲集團漢來美食表示，因應疫情的考驗朝向多角化擴張，除了展店，更發展電商與外賣，同時啟動數位轉型大計，從去年底便積極投入APP的開發計畫，歷時半年多完成「來美食APP」，整合旗下漢來海港、名人坊等全台超過40家品牌餐廳資源，打造線上線下服務平台。

漢來美食說明，APP除整合訂位、優惠等體驗，點數經濟是漢來美食發展APP的另一個主要因素，精準掌握消費者的消費偏好、提高會員的黏著度，提供會員更好的消費體驗。（編輯：楊凱翔）1110715