美消費支出超越預期 美股強勁反彈

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（中央社記者周世惠舊金山15日專電）在高通膨與經濟情勢不確定性籠罩之下，美股今強勁反彈，這與6月消費支出超越預期，且投資者看好大型銀行新一期收益數字成長有關。

「華爾街日報」報導，標準普爾500指數（S&P 500 Index）盤中上漲1.6%，有望結束連續5個交易日的跌勢。以科技股為主的那斯達克指數（Nasdaq Composite Index）上漲1.3%。道瓊工業指數上漲573點、相當於1.9%。不過3種指數仍處於週線跌勢。

投資者正在評估美國官員如何平衡通膨與潛在經濟衰退的擔憂。美國消費者通膨指數6月快速攀升至9.1％，此為40年來前所未見的速度。預期聯準會將會更積極地升息、以抑制通膨，同時，金融環境緊縮可能拖累經濟成長。

美國3分之2以上的經濟活動與家庭支出有關，經濟衰退通常伴隨消費者緊縮支出。但根據商務部的報告，繼5月支出下滑後，6月美國人的零售支出成長1%。

聯邦金融網（Commonwealth Financial Network）投資長麥克米蘭（Brad McMillan）表示，增加600萬工作、消費者支出沒有萎縮，不至於帶來經濟衰退。他說，許多零售報告顯示的只是通膨，而銷售數字沒有下滑，這不意味著「衰退」。

面對通膨和經濟衰退的隱憂，美國消費者信心在7月轉趨於平穩、維持低迷水準。根據密西根大學今天出版的消費者信心指數，初步估值6月為50.0，7月緩升為51.1，仍徘徊在歷史新低點。

摩根大通資產管理（J.P. Morgan Asset Management）全球市場策略長貝爾（Mike Bell）表示，自今年初以來，衰退風險上升、且正成為事實。

美國大型金融公司與銀行，包括富國銀行（Wells Fargo）、 花旗集團（Citigroup）、美國銀行 （Bank of America）等，在市場低迷的情形下，今天開盤前公布收益上漲約在5-10%之間。（編輯：徐睿承）1110716