帝寶與賓士訴訟提3聲明將上訴 籲立法維修免責條款
（中央社記者鍾榮峰台北18日電）車燈大廠帝寶與德商賓士專利權二審一勝一敗，帝寶今天表示，對二審結果感到遺憾，將積極提出上訴，並提出3項聲明，希望政府重視台灣售後維修市場產業永續發展，儘速立法通過維修免責條款。
帝寶今天下午在台北召開記者會，針對帝寶與德商賓士（Mercedes-Benz）專利權二審一勝一敗結果提出說明，帝寶執行長許叙銘親自出席。
帝寶法務團隊指出，法院判定帝寶侵犯德商賓士設計專利，並須賠償新台幣1812萬元，帝寶在一審後積極主張賓士專利申請過程不符法律規定，設計專利應認定為無效；此外，帝寶在燈殼及底座機構已進行迴避設計，未落入專利權利範圍，並無侵權情事。
帝寶法務團隊表示，相關訴訟賓士濫用市場獨占地位，拒絕授權，甚至大舉來台提告，與台灣公平交易法背道而馳，更是對年產值新台幣2200億元的台灣售後維修市場（AM）產業一記重擊。
帝寶表示，對二審結果感到遺憾，將積極提出上訴，希望政府更加重視台灣售後維修市場產業永續發展，儘速立法通過免責條款。
帝寶首先聲明，此案德商賓士主張的設計專利存有諸多爭議點，設計專利侵權判斷極為主觀，具爭議性；其次，二審判決結果無異允許德商賓士藉由專利人地位，挾獨占地位優勢，透過外觀專利極大化其商業競爭性，專利權主張漫無邊際，與公平交易法背道而馳，間接嚴重影響AM市場公平交易與永續發展。
帝寶強調，外國車廠僅需付出些許專利權申請費用，就能輕易打擊2200億元產值的台灣AM製造商，壓縮台灣累積40多年的供應鏈生存空間，影響台灣本地維修市場的公平交易。
再者，帝寶指出，各國更加關注「維修權」（Right of Repair）議題，讓消費者可取得維修服務或零件，延長產品生命週期；根據世界智慧財產權組織（WIPO）公告2020年全球創新指數排名前20大國家，過半數已經通過「維修權益條款」或正在修法中，針對AM市場，國際趨勢朝向消費者權益調整。
帝寶呼籲，台灣應立法與國際趨勢接軌、保障消費者權益，讓消費者在維修市場有選擇權；帝寶相當重視智慧財產權，每年提撥5%營收投入研發，並持續投資台灣，在彰化彰濱和台南新營將完成新產線，呼籲政府從法制環節評估維修免責條款可適性，協助台灣AM產業永續發展。
台灣車燈大廠陸續遭國外車廠提出訴訟，2019年1月現代汽車在美國加州法院對帝寶及美國子公司提出專利侵害民事訴訟；2020年5月雙方達成和解，和解契約細節基於保密條款不予揭露。
此外，堤維西去年6月上旬公告韓國現代汽車和起亞汽車在美國加州法院對堤維西及美國子公司提出專利侵權民事訴訟。（編輯：張均懋）1110718
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。