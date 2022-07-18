雄獅董事長王文傑：現在是投資台灣最好時機

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（中央社記者江明晏台北18日電）禁止旅行社組團出國或來台的「禁團令」將研擬解除，雄獅董事長王文傑今天聞訊回應表示，「將配合政策辦理」；他說，這3年台灣變成顯學，拉到國際新聞頭條格局，也等於現在是最好投資、建設台灣的時機。

交通部長王國材今天說，已經請觀光局提案，在適當時機解除旅行社組團出國或來台的「禁團令」，希望業界趁悠遊國旅期間把好的旅遊品質做出來，未來可接軌國際觀光客。

對此，王文傑今天出席論壇，在會後對媒體表示，針對「禁團令」有望解除，將「配合政策辦理」。

此外，王文傑挺進旅館業，以自己的投資法人傑森全球整合行銷名義，在兩個月內砸新台幣5.7億元分別買進金山「陽明山出霧溫泉會館」及金門「金沙湖畔渡假會館」兩筆中小規模渡假旅館。

王文傑受訪時表示，進軍旅館的原因就希望雄獅全集團要「食、宿、遊、購、行」全部都做、都布局；補足宿的這一塊，也意味著雄獅從旅遊業朝生活產業轉型的策略持續推進。

而在雄獅「欣傳媒」今天舉辦的「接軌國際．永續美好生活」論壇上，王文傑表示，疫情下，觀光業無疑是「海嘯第一排，困守台灣，都是慘得不了的產業」。

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他說，疫情讓全球觀光旅遊產業重挫，回歸達爾文的理論則是疫情讓競爭力不夠的人「通通淘汰」。

疫情爆發後，王文傑說，他在全台走透透一共47次，「了解台灣是這兩年半最大的收穫」；他也提到，這3年台灣變成顯學，以前外國人連台灣跟泰國都搞不清楚，現在因為「中美對抗、疫情、俄烏戰爭」，這3件事一下子把台灣品牌拉到國際新聞頭條格局，也等於現在是最好投資、建設台灣的時機。（編輯：蘇志宗）1110718