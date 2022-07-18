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文化+／為翻譯書取一個好名字 譚光磊在4至6字之間決定生死
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北市店面市況冷 上半年單坪萬元租金物件僅2筆

2022/7/18 18:41（7/18 19:19 更新）
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（中央社記者賴言曦台北18日電）據實價登錄資料指出，2018年台北市有11筆店面單坪租金超過萬元，但從2019年起下滑至個位數，截至今年上半年，台北市只剩2筆店面租金超過萬元，且其中一筆目前已退租。

統計指出，2018年台北市單坪租金超過萬元的店面，所處商圈包含東區、西門町、士林夜市、中正區及北投區，反映當時店面市場仍維持熱絡。

但隨著2019年中國大陸暫緩陸客來台、加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致國際觀光客銳減，使2019年僅4筆單坪租金破萬。到了2020年，台北市只有3筆店面租金單坪破萬元，2021年、今年上半年則分別剩2筆。

尤其是今年上半年，台北市2筆單坪租金破萬元，有一筆已退租，目前正在對外招租中；另外，今年上半年台北市的東區商圈、士林夜市商圈都沒有單坪租金破萬的實價紀錄。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿指出，過去一段時間，台灣包括住宅、工業、商辦、土地等不動產幾乎全面走揚，唯獨觀光類不動產表現黯淡，主要商圈不乏店面大量空置的現象。

他指出，這波店面不景氣雖與COVID-19疫情衝擊觀光人次有關，但疫情改變台灣民眾消費習慣，加上大型商場興起，也是衝擊台北市店面租金行情的重要關鍵，觀察下來，已有不少房東歷經近2年多來的震撼教育後，紛紛願意降價爭取租客，避免出現長期空置的損失。（編輯：蘇志宗）1110718

曾敬德
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