公司治理100指數新納30檔成分股 航空雙雄入列

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（中央社記者潘智義台北18日電）台灣指數公司今天公布「公司治理100指數」成分股本年度定期審核結果，新納入的成分股計有航空雙雄華航、長榮航等30檔股票，這項審核結果將於7月19日生效。

台灣指數公司新聞稿指出，「公司治理100指數」成分股新納入30檔股票，包括台聚、華夏、亞聚、台達化、中石化、華新、東聯、中碳、永豐餘、中鋼、中鴻、豐興、台橡、藍天、義隆、華新科、裕民、華航、萬海、長榮航、晶豪科、智原、群創、敦泰、大聯大、台塑化、南茂、統一實、中鼎、信義等。

台灣指數公司說明，「公司治理100指數」於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、3項財務指標（每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名）等審核過程。

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「公司治理100指數」，以在台灣證券交易所掛牌的上市公司（含國內上市公司及外國企業第一上市公司，不含台灣存託憑證（TDR），先刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20%的股票。

再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20%，及最近1年底的每股淨值不得低於面額的股票，之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將兩項排名加總後由小至大排序，選取排名前100檔股票作為成分股，所以並非「公司治理評鑑」為單一因素的排行榜。（編輯：楊凱翔）1110718