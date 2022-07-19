美股收低 法人：台股連動可能呈震盪整理

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（中央社記者張建中台北19日電）美股收低，道瓊工業指數下跌215.65點，那斯達克指數下跌92.37點。法人表示，台股可能與美股連動，指數震盪整理。

蘋果公司（Apple）傳出計劃削減支出和招聘，美股震盪收低，道瓊指數下跌215.65點，跌幅0.69%；標準普爾指數下跌32.31點，跌幅0.84%，那斯達克指數下跌92.37點，跌幅0.81%，費城半導體指數下跌14.2點，跌幅0.53%。

國內外產業訊息方面，市調機構集邦科技預期，面板第3季稼動率（以玻璃投入片數計算）恐滑落至7成，較第2季減少近7.3個百分點；稼動率下修情形不管是筆電面板，或電視面板都無一倖免。

鋼筋大廠豐興調降國內廢鋼、鋼筋基價，每噸各下跌新台幣300元及700元。其中，廢鋼16日已先行每噸下修300元，加上18日的調幅，豐興廢鋼每噸共下跌600元，最新牌價每噸至1.06萬元。

車燈大廠帝寶與德商賓士專利權二審，法院判定帝寶侵犯德商賓士設計專利，並須賠償1812萬元。帝寶表示，若有第2家廠商被告成功，車用零配件產業會在台灣消失，呼籲台灣應立法通過維修免責條款。

遠傳電信擴大營運觸角，宣布代理發行由台灣遊戲獨立開發團隊Seagle Games所研製的手機遊戲「水族館物語」，跨足遊戲代理市場。

法人表示，台股在經過4個交易日反彈後，與美股的連動性將越來越密切，隨著美股滑落，台股可能震盪整理。（編輯：張均懋）1110719