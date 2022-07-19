2022時裝設計新人獎 12人晉級決賽角逐百萬獎金

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（中央社記者賴言曦台北19日電）經濟部工業局主辦的時裝設計新人獎今年第36屆，共有海內外17國及地區、460名設計師參加，經初賽評審團評選後，共有12組作品晉級決賽，入圍作品將於10月14日台北時裝週舞台競技，角逐新台幣130萬元決賽獎金。

負責執行活動的紡拓會今天透過新聞稿說明，今年初賽的評審團由資深設計師許艷玲、Dleet品牌設計總監李倍、新光三越百貨時尚總監郭思婷、Harper’s BAZAAR哈潑時尚全媒體總編輯廖秀哖、紡拓會紡織品設計處江夏碧處長等5位服裝相關領域專家組成。

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紡拓會表示，今年的參賽作品靈感來源橫跨各種領域及時空，大多為探索環境、科技、自我或回味復古年代，包含成長回憶中關於家鄉、旅程、文化、興趣及接納各種不完美的自我探索議題，以及探討環保意識、後COVID-19疫情時代等公衛議題，還有關注社群軟體隱私、AI（人工智慧）及數位技術等新興科技話題。

紡拓會指出，今年度的時裝設計新人獎獲力麗、力鵬、可恩迪等公司，及財團法人福琳工商發展基金會、旭寬公司、旭榮製衣公司贊助支持。入圍作品將於10月14日在台北時裝週舞台相互競技後，於台北時裝週靜態展示。（編輯：黃國倫）1110719