默克尋找亞洲新創公司 入選最高獲300萬元資金

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（中央社記者潘智義台北19日電）默克今天宣布在亞洲啟動Uptune創新專案，尋找創新型的新創公司，並創造合作機會；入選的新創公司將獲得最高新台幣300萬元（10萬歐元）資金支持。

默克Uptune創新專案將於2022年11月正式展開，即日起開放報名，申請截至2022年9月4日止，預計選出5家新創公司參與本次專案。

默克透過新聞稿表示，亞洲擁有獨特的新創環境，令人充滿信心，期待與有潛力的新創公司建立互相合作與永續的夥伴關係，發揮默克和新創公司之間的綜效，並激發出開創性的新點子。

默克強調，能為新創公司的業務發展提供有力支持，除了資金支持也能透過默克的專業知識與業界經驗幫助新創公司發展。

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默克說明，Uptune專案是專為新創公司推出的創新合作專案，目的是培養在醫療保健、生命科學、電子科技和智慧製造領域有所發展的亞洲新創企業，並特別關注數位健康解決方案、半導體和顯示器創新科技和材料，細胞分子和免疫檢測，細胞和基因治療工具，應用於生命科學領域的材料和化學品供應鏈創新，製程數據管理、模擬與分析。

入選的新創公司除將獲得默克最高300萬元的資金支持，以及默克在研究、業務發展、策略和財務等領域的專家指導，新創公司並可透過默克遍布全球66個國家的國際舞台驗證其解決方案，促成有價值的商業案例或進一步與默克達成創新合作。（編輯：張均懋）1110719