懷特新藥搶癌症及疫情商機 安克醫材攻健診市場

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）美吾華懷特安克生技集團今天舉行聯合法說會。懷特生技表示，自行研發新藥將以合併療法搶攻癌症與疫情需求商機；安克生醫旗下AI智慧影像醫材則積極搶攻健診市場。

懷特生技總經理李伊伶表示，自行研發的新藥懷特血寶去年3月起獲准健保給付，至今已被70多家醫療院所採用，當中包含長庚、三總、北榮等18家大型醫學中心，近400名腫瘤專科醫師開立處方，造福1萬多名癌症病患。

李伊伶表示，COVID-19新冠疫情已漸趨流感化，但感染後引發的重症或後遺症，仍不可輕忽，因應後疫情時代，懷特也持續投入新冠感染者長期症狀困擾（又稱「長新冠」）及生活品質改善的抗疫保健產品、藥品開發。

另外，目前已於國內五家醫學中心，針對乳癌、食道癌病患以「懷特血寶」合併化放治療進行臨床試驗，預計年底收案完成，持續以黃耆多醣應用於免疫調節、新冠疫情、以及與抗癌藥物的合併療法，擴大適應症範圍，搶攻癌症與疫情需求商機。

安克生醫旗下的甲狀腺超音波AI輔助系統「安克甲狀偵」積極鎖定健診市場，至今已進入包括台大、彰基、彰濱秀傳等多家健檢中心，2022年第一季進一步成功推進敏盛、陽交大附設醫院門診。

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安克生醫表示，為擴大產品價值與應用，持續於多國進行上市後臨床研究，已累計發表 28篇論文，並於全球 131個國家獲300多名醫師使用，近期也與馬來西亞醫師攜手完成論文發表。

安克生醫另一項醫材呼吸中止症檢測系統安克呼止偵，目前已於美國、德國、台灣（台大牙醫、林口長庚）進行相關驗證研究，其中包含全球三大睡眠中心之一的美國史丹佛睡眠中心。（編輯：黃國倫）1110719