摩根：全球景氣衰退預期將使市場波動增加

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）摩根資產管理表示，就全球GDP成長來看，無論是對今年或是明年的增長預期，都比去年底時為低，衰退預期將使市場波動增加；在美、歐、中三大經濟體中，僅中國2023年仍正成長，汰弱留強因應震盪期。

摩根資產管理今天舉行下半年投資展望記者會，亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示，根據摩根大通經濟研究的數據顯示，在美、歐、中三大經濟體中，只有對中國的GDP增長在2023年預期會優於2022年，至於對美國與歐元區的2023年增長預期則會較今年初保守，可見儘管中國經濟在2023年的表現可能略為出色，但這些數據仍低於去年底市場原本的預期。

另外，美國經濟的現況當前也是喜憂參半，根據統計，美國製造業新訂單指數面臨較高的衰退風險，消費者信心指數也因為通膨而出現明顯下滑，然非農就業人數與服務業指數並沒有出現衰退跡象，所以儘管領先信貸指數與領先經濟指數出現些微的下滑跡象，但未來仍可持續觀察。

許長泰指出，中國經濟已經出現復甦跡象，特別是在主要大城市陸續解封之後，地鐵人流與國內航班也出現明顯的回溫，再加上今年以來中央與地方公債發行的速度較前兩年更快，政策監管也有部分放寬，可見中國經濟正在復甦的軌道上，與美國呈現相反的走勢。

許長泰預期，美元在下半年還是會維持強勢，惟漲幅可能不如上半年，但只要時間一久，仍會對新興市場資產構成壓力，所以在資產配置上，投資人必然要進行汰弱留強的處置。

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摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，今年以來在各類資產中，股票與債券全面走跌，但全球企業明年獲利的動能仍在，例如美國在2023年的企業獲利增長僅從今年的10%微幅下降到9%，亞太（不含日本）的企業增長卻可望從今年的1%大幅上揚到9%。

新興市場會從今年的負5%上揚到8%，歐洲則從3%上調到 5%；再加上從本益比的角度來看，目前除了印度股市以外，其餘主要股市的本益比也已降到歷史均值，所以對投資人來說，即使是在景氣的中後段，但股票仍有獲利空間。（編輯：黃國倫）1110720