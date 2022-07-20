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外資賣超34.34億元 前10名逾半為金融股

2022/7/20 19:22
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（中央社記者潘智義台北20日電）台股今天早盤大漲逾200點，一度突破14900點，但短線賣壓出籠，收盤只漲39.14點，高低震盪212.75點。外資賣超新台幣34.34億元，賣超第一名為中鋼的2萬1360張，賣超前10名逾半為金融股。

加權指數終場收在14733.22點，上漲39.14點，漲幅0.27%，成交金額新台幣2562.18億元，加計盤後交易約2592.38億元。

三大法人合計賣超22.07億元，其中自營商買超0.55億元、投信買超11.72億元、外資及陸資賣超34.34億元。

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外資賣超前10名個股有6檔金融股，包括玉山金、新光金、永豐金、富邦金、台新金、中信金；另外4檔為中鋼、華航、遠東新及指數股票型基金（ETF）元大台灣50。

外資買超第1名為友達的2萬3122張，買超前10名個股中，6檔為電子股，數量逾半，包括面板雙虎友達、群創，以及聯電、宏碁、宏達電、仁寶。另外，4檔為製鞋大廠寶成、元大金、華新、ETF國泰智能電動車。（編輯：楊凱翔）1110720

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