坐穩台灣手機第3大 OPPO喊3目標

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5月新上任的OPPO台灣市場總經理劉金表示，OPPO在台灣已經穩居市占第3名，預告下半年就會有不同以往的產品推出。中央社記者江明晏攝 111年7月21日

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（中央社記者江明晏台北21日電）OPPO今天在台發表新機，新上任的台灣市場總經理劉金透露在台3大目標，第一，穩住第3大市占地位。第二，拓展更多AIoT生態系。第三，盼2到3年，提升市占至15%。

OPPO今天在台發表新機Reno 8系列，首度導入自行研發的影像NPU（神經網路處理器）晶片，新上任的OPPO台灣市場總經理劉金在致詞時表示，OPPO在台灣已經穩居市占第3名，預告下半年就會有不同以往的產品推出，也會持續規劃新品，並打造整體生態系。

劉金受訪時說，Reno 7在台的銷售成績相當不錯，看好Reno 8的銷售表現。OPPO從2014年進入台灣市場，從2017年以後，在台大多維持在第3名的市占率，約12%，僅次於三星與蘋果。AIoT（人工智慧物聯網）產品發展，高端成長，對市場仍有信心和有決心，OPPO定位於中高端。

此外，台灣手機市場近年面臨衰退，劉金表示，因為疫情影響，手機產業受波及，但還是看到機會點，並對台灣市場很有信心，全球手機市場總量雖衰退，但250美元到450美元（約新台幣7400元到1萬3000元）的價格帶手機銷量還是成長10%，OPPO在中高階價位帶也是斬獲第3的名次。

他說，產業已過了智慧機普及的階段，越來越多消費者希望聚焦影像的體驗，購入中高階旗艦機，以及選擇可以匹配的周邊產品。

他也表示，OPPO在自研晶片整體研發上，決心非常大，全球有六大研發中心。

展望後續，他表示，有3大目標，第一，持續穩住在台灣市場第3大的地位，延續穩住態勢， 第二，打造並拓展更多元的AIoT穿戴產品，第三，期盼2到3年，能把在台灣的銷售量市占12%提升到15%。

而去年手機產業深受缺料干擾，他表示，OPPO有相對比較完整的供應鏈體系，較不擔心，且相信疫情遠離後，許多問題都能迎刃而解。

針對通膨，他表示，中高階手機是未來大勢所趨，OPPO定位在中高階產品，且通膨影響不僅限於手機，仍看好新台幣1.5萬元以上的手機有在成長。（編輯：楊蘭軒）1110721