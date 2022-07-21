萊坊調查亞太不動產 點名辦公室、物流將掀投資熱

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（中央社記者賴言曦台北21日電）獨立國際不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）發布最新亞太版「活躍資本」報告指出，隨著後COVID-19疫情時代出現貨幣緊縮及需求調整，觀察市場已出現5大趨勢，顯示商用市場動能仍然強勁。

萊坊最新亞太版「活躍資本」報告指出，投資市場出現5大趨勢，分別為投資市場將出現資金動能強，交易量創新高；風險曲線抬升，拉高轉手動機；強勢美元領軍；辦公室成為主流產品；物流成為後疫情時代投資新歡。

資金動能方面，萊坊指出，新興區域型基金因應供應鏈重組，鎖定各大門市城市並進行多元化投資或通膨避險，推動交易量創新高，預計今年還有已募得但尚未投資、約570億美元的「乾火藥」（dry powder），破紀錄的資金料將點燃亞太地區的不動產市場。

風險曲線抬升方面，萊坊認為，升息、成本、通膨、餐旅業及零售業復甦、高級辦公室產生的吸引力、物業轉進永續題材等，皆成為市場買賣時考量的動機。

強勢美元領軍部分，萊坊指出，美元指數創20年新高，意味著夾帶強勢美元的美國投資者將在市場扮演更重要的角色，據萊坊資本引力模型（Gravity Model）推估，來自美國的買方將成為亞太地區66%金額的投資人。

辦公室成為主流產品部分，萊坊說明，具良好租賃價值的辦公資產為有效的抗通膨工具，將吸引防禦型投資者投資，預計2022年辦公領域將占跨境投資額的2/3以上，且隨著越來越多員工重返辦公室，預料辦公室租賃市場將更加活躍。

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最後關於物流成為後COVID-19疫情時代投資新歡方面，萊坊分析，COVID-19疫情確立了物流、出租住宅、數據中心在居家工作階段的強大需求，也讓物流成為各國投資布局的核心產品。

瑞普萊坊總裁曾東茂透過新聞稿指出，過去3年來，台灣土地交易量累計破兆元，推出近50萬戶新增住宅供給，為1995年來新高，而在胃納量有限的條件下，住宅市場雖有修正的陣痛，但應可安全軟著陸，且相對於建築投資、住宅交易正在降溫，商用不動產今年的規模僅較去年微幅縮小2.8%，預料在自用、置產抗通膨需求下，商用不動產前景仍大有可為。（編輯：楊凱翔）1110721