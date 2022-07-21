壽險業淨值大跌 金管會：尚無流動性風險

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（中央社記者謝方娪台北21日電）全球升息加上資本市場亂流，壽險業持有金融資產跌價，帶動壽險業淨值一路下滑，金管會表示，淨值下跌和壽險業現金流量沒有直接必然關係，目前觀察壽險業並沒有流動性風險。

至於南山人壽淨值大跌，甚至衝擊潤泰雙雄股價，消息是否影響南山人壽董事長尹崇堯的人事案審核，金管會表示，金管會依保險業負責人資格條件相關規定，依法審查。

今年以來壽險業淨值持續下探低點，若美國繼續猛烈升息、資本市場持續回檔，壽險業持有債券及股票等金融資產恐持續跌價，引起保戶關注壽險業是否會有現金流警報。

金管會保險局副局長張玉煇強調，壽險業淨值下跌和現金流量沒有直接必然關係，目前金管會觀察，壽險業並沒有出現流動性風險。

依照規定，保險業於每半營業年度終了後2個月內須向金管會申報經會計師核閱的資本適足率（RBC）和經會計師查核的淨值比，金管會要求保險業資本適足率不得低於200%、淨值比不得低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

張玉煇指出，保險業資本不足是指資本適足率未達200%或淨值比連2期低於3%，針對壽險業淨值持續下探，若淨值比連2期不足3%，金管會將依保險法相關規定，要求業者提出財業務改善計畫、增資等相關措施，以確保公司清償能力。

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南山人壽今年股東會進行董監改選，隨後並推派潤泰集團總裁尹衍樑兒子尹崇堯接任董事長，人事案尚待保險局核准，但近日南山人壽淨值引起外界關注，甚至影響透過潤成投控間接轉投資南山的潤泰雙雄股價，消息是否影響尹崇堯人事審核備受關注。

張玉煇表示，「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵循事項準則」已規範保險業負責人應具備的積極及消極資格條件，南山人壽董事會選任尹崇堯為董事長，並依規定檢具尹崇堯資格文件呈報金管會，金管會將依保險業負責人資格條件相關規定，依法審查。（編輯：黃國倫）1110721