更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》花蓮玉里40.7度創入夏新高 今18縣市亮高溫燈號
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股
首頁 / 證券

美股收高 台股力拚站回萬五關卡

2022/7/22 08:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北22日電）特斯拉（Tesla）第2季財報優於預期，美國股市主要指數今天都收高，台股21日大漲204.48點，收在14937.7點，法人看好，台股今天將挑戰萬五關卡，隨後也將面臨15150點的壓力區。

美股因電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季財報優於預期，股價走揚，幫助抵銷電信和能源類股的跌勢，美國股市主要指數今天都收高。

道瓊工業指數上漲162.06點或0.51%，以32036.90點作收。標準普爾500指數上揚39.05點或0.99%，收3998.95點。科技股那斯達克指數勁揚161.96點或1.36%，收12059.61點，費城半導體指數上漲43.85點或1.53%，收2916.81點。

台股21日大漲204.48點，收在14937.7點，成交值新台幣2357.91億元。

三大法人外資及陸超、投信、自營商同步買超，合計買超135.67億元。其中，自營商買超15.71億元，投信買超4.42億元，外資及陸資買超115.54億元。

法人指出，台股由電子股帶動近期大盤反彈，今天有機會挑戰萬五大關，但大盤在6月30日跌破萬五留長黑缺口，預期台股挑戰萬五後，將面對真正的壓力區，落在15150點區間。（編輯：張均懋）1110722

普爾
特斯拉財報優於預期 美股收高 科技股上漲推動 美股收紅那指勁揚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀