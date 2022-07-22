美股收高 台股力拚站回萬五關卡

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（中央社記者江明晏台北22日電）特斯拉（Tesla）第2季財報優於預期，美國股市主要指數今天都收高，台股21日大漲204.48點，收在14937.7點，法人看好，台股今天將挑戰萬五關卡，隨後也將面臨15150點的壓力區。

美股因電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季財報優於預期，股價走揚，幫助抵銷電信和能源類股的跌勢，美國股市主要指數今天都收高。

道瓊工業指數上漲162.06點或0.51%，以32036.90點作收。標準普爾500指數上揚39.05點或0.99%，收3998.95點。科技股那斯達克指數勁揚161.96點或1.36%，收12059.61點，費城半導體指數上漲43.85點或1.53%，收2916.81點。

台股21日大漲204.48點，收在14937.7點，成交值新台幣2357.91億元。

三大法人外資及陸超、投信、自營商同步買超，合計買超135.67億元。其中，自營商買超15.71億元，投信買超4.42億元，外資及陸資買超115.54億元。

法人指出，台股由電子股帶動近期大盤反彈，今天有機會挑戰萬五大關，但大盤在6月30日跌破萬五留長黑缺口，預期台股挑戰萬五後，將面對真正的壓力區，落在15150點區間。（編輯：張均懋）1110722