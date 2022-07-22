升息疑慮減但衰退隱憂增 亞股走勢分歧

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（中央社香港22日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢分歧，沒能追隨美國股市昨天再度收高的漲勢。儘管美國經濟數據低於應有水準，使得投資人對於升息速度加快的預期心理減弱，但另方面對經濟衰退的擔憂卻更甚。

法新社報導，投資人本週心情如洗三溫暖，一方面美股企業財報至今相對正面，但同時經濟數據好壞參雜，地緣政治事件也影響市場氣氛，投資人仍在努力評估經濟前景。

美國股市在科技類股勁揚加持下，三大指數昨天收盤延續近幾日樂觀行情。但美國申請失業給付人數再度高於預期，顯示美國聯邦準備理事會（Fed）升息及通貨膨脹飆升等負面因素可能正在發威。

此外，受到密切關注的費城聯邦準備銀行（Philadelphia Fed）企業信心調查結果也遠遜於預期。種種情況可能使美國聯準會原本要加快緊縮貨幣政策的計畫有所放緩，讓美國經濟能獲得一些喘息。

然而這些數據同時暗示，經濟衰退的威脅正在升高，並且顯示出，聯準會為了採取足夠行動來拉低處於40年來高點的美國通膨率，同時又要扶植脆弱的經濟成長，任務有多艱難。

分析師史垂克蘭（Tapas Strickland）指出，美國申請失業給付人數增加，「這跟數家跨國企業傳出越來越多人事凍結和裁員的消息相符」，例如谷哥（Google）、蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）等公司。

他還表示，美國科技企業財報季發布的結果雖然普遍正面，但「科技和金融以外產業發布的前景展望卻一直不振，這與經濟放緩趨勢相一致」。

亞洲股市今天開盤行情亮麗，但隨著交易持續漸失光彩。東京、香港、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市全數收紅，但漲幅都從高點滑落；其中東京股市收漲0.4%，香港股市收高0.2%。

雪梨股市幾乎收在平盤，上海股市則收跌0.1%，威靈頓和首爾股市也都收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110722