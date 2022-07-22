更多編輯台推薦新聞：
曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限
運動

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢
運動

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮卓溪飆41.4度高溫 農民熱到受不了清晨4點提早下田
首頁 / 產經

泰福布局加拿大獲進展 相似藥TX01拚今年底上市

2022/7/22 19:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北22日電）泰福-KY今天發布重訊，旗下重組蛋白生物相似藥TX01於7月19日獲得加拿大衛生部（Health Canada）批准藥品經營許可證（DEL），但仍有部份審查需補件，預計年底前可在加拿大上市。

泰福表示，TX01為治療嗜中性白血球減少症的生物相似藥，去年10月17日通過加拿大衛生部（Health Canada）審查核發藥證後，提出DEL申請，於2021年12月9日獲加拿大衛生部確認，今年7月19日，在未滿一般250審查工作天期限前，即收到DEL部分批准。

不過，由於加拿大為全民健保制，健保議價後續還有包括實驗室的原材料測試、包裝完整度及密封性測量等需進一步審查，泰福表示，近日將提交相關證書，完善審查文件，一旦審查完成，將發布修訂後附件。

泰福生技表示，加拿大為全民健保制，銷售策略將採全權授權模式，在進行銷售前，相關事項持續協調進行。預計TX01年底前可望在加國正式上市，將會是泰福生技首項成功上市產品。

泰福表示，針對TX01在美國市場，預計爭取第4季進行查廠，如果順利明年第1季可望有結果。

泰福另一乳癌生物相似藥TX05，在今年5月已接受美國食品藥物管理局（FDA）查廠，FDA完成審查目標日期（ PDUFA date）為8月初，樂觀的話明年第1季就有機會在美國上市。（編輯：潘羿菁）1110722

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族