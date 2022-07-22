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台股萬五關前躊躇 分析師：市場觀望Fed升息決策

2022/7/22 19:54（7/22 20:28 更新）
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（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天在「萬五」關卡前震盪，指數小漲收在14949.36點。分析師指出，美國聯準會（Fed）將在下週開會，儘管市場已預期將升息3碼（1碼是0.25個百分點），但投資人仍傾向觀望，下週台股若能力守月線，則可視為利空淡化指標。

台股今天開高震盪，盤中震盪約百點，市場追價意願不足，終場指數上漲11.66點，收在14949.36點，週線收紅，大漲398點。

兆豐國際投顧協理黃國偉受訪指出，台股今天市場追價意願不足，買盤觀望，賣壓也不重，指數出現漲多高檔逢壓震盪的情形，推估投資人在下週美國聯準會升息決策結果出爐前，抱持觀望態度。

黃國偉指出，Fed將在美國時間26日到27日開會決定升息幅度，市場已預期可能會是連續第2次升息3碼，機率高達7成，但今天適逢週五，投資人傾向觀望，靜待升息決策出爐。

他進一步指出，如果升息結果如預期為3碼，而非更鷹派的4碼，可以視為利空已反映過，只要下週能守住月線14619點附近之上，就可以將先前的低點13928點，也就是萬四關卡附近當作支撐，未來2到3個月指數就有望持續墊高。

黃國偉表示，升息之後，未來應該不會有更大的利空出現，雖然美國重量級財報將揭曉，但市場已經預期不會太好，影響整體股市的程度有限。（編輯：楊蘭軒）1110722

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