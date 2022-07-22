台股本週上漲398點 市值增逾1.24兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在14949.36點，本週上漲398.74點，漲幅約2.74%，其中以造紙類指數上漲5.24%最多，通信網路類指數下跌3.09%最重，全體上市公司市值較上週增加逾1.24兆。

證交所新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲334.69點，漲幅約2.67%；未含電子類指數上漲432.36點，漲幅約為2.55%；未含金融電子類指數上漲318.52點，漲幅約2.23%。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣1兆1917.91億元，全體上市股票成交金額為1兆1281.87億元，股票成交量週轉率為2.27%。

以產業別觀察，上市股票成交金額前3名依序為半導體類3663.35億元，占全體上市股票交易金額32.47%；其次電子零組件類1238.58億元，占10.98%；第3名航運類1170.27億元，占10.37%。

成交量週轉率前3名產業依序為汽車類8.25%、航運類6.15%、通信網路類5.16%。

累計今年初開盤迄今共133個交易日，集中市場總成交金額為36兆4572.30億元，市場日平均成交金額為2741.15億元，股票成交量週轉率為68.04%，股票日平均成交量週轉率為0.51%。

證交所今天全體上市公司市場總值為46兆6499.19億元，較上週五（7月15日）市值45兆4087.26億元增加1兆2411.93億元，增幅約2.73%。（編輯：楊蘭軒）1110722