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首頁 / 證券

外資賣超逾40億 調節中鋼聯電、布局金融股

2022/7/22 20:14
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（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天市場追價意願不足，終場上漲11.66點，收在14949.36點。三大法人中僅投信買超，外資則賣超逾40億元，調節中鋼、聯電，布局金融股。

台股今天開高震盪，盤中震盪約百點，早盤雖一度上漲近60點，來到14996.24點，進逼萬五關卡，但市場追價意願不足，下探14902.32點，指數終場上漲11.66點，收在14949.36點。

三大法人合計賣超54.22億元；其中自營商賣超22.96億元，投信買超8.96億元，外資及陸資賣超40.22億元。

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外資賣超前10名個股，第1名為中鋼，賣超逾2萬張；其餘依序為聯電、華新、群創、遠東新、新唐、智原、台泥、國泰永續高股息、技嘉。顯示原物料、晶圓代工、矽智財（IP）股、面板股、車用族群等為外資調節重點。

外資買超排行，第1名為開發金，買超逾1.9萬張；其餘依序為元大金、友達、寶成、仁寶、宏碁、台企銀、陽明、國泰智能電動車、台新金。金融股、部分電子股、PC大廠等受到外資青睞。（編輯：楊蘭軒）1110722

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