台股小漲11點萬五前止步 週線漲近400點

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（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天開高震盪，盤中震盪約百點，早盤雖一度來到14996.24點，但市場追價意願不足，在萬五關卡前止步，終場指數上漲11.66點，收在14949.36點，週線收紅，大漲近400點。

台股今天早盤雖一度上漲近60點，來到14996.24點，在萬五關卡前止步，但盤中下探14902.32點，震盪約百點。

台股加權指數終場上漲11.66點，收14949.36點，漲幅0.08%，成交金額2626.43億元，週線收紅，指數大漲398.74點。

觀察上市類股表現，百貨股收盤大漲3.24%，化學股漲1.62%，生化股漲1.49%；櫃買OTC指數下跌0.08%，上櫃股以生技股最為亮眼，上漲約1.85%，文創與鋼鐵股也收紅。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電終場小漲0.4%，收503元，站穩500元大關；鴻海上漲0.47%，收106元，聯發科下跌約1.5%，收705元。宏達電今天股價波動大，一度衝高漲逾8%，但終場翻黑，下跌1.37%，收64.7元。

潤泰雙雄擺脫跌停命運，潤泰新跌逾2%，收58元，潤泰全上漲1.37%，收66.6元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海收盤漲幅約在1%。統一集團宣布吃下法方家樂福手上全部股權，激勵統一超今天股價勁揚逾4%，收297.5元。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股今天市場追價意願不足，買盤觀望，賣壓也不重，指數出現漲多高檔逢壓震盪的情形，推估投資人在下週美國聯準會（Fed）升息決策結果前，抱持觀望態度。（編輯：趙蔚蘭）1110722