紡拓會首度參加紐約成衣布料輔料展 吸引近6千萬商機

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（中央社記者賴言曦台北25日電）紡拓會首次組團參加2022年美國（紐約）成衣布料及輔料展覽會（Texworld NYC），截至展覽21日閉幕前，台灣館吸引約400人次買主參觀，預估商機約200萬美元（約新台幣5983萬元）。

紡拓會今天表示，這次共徵集廣豪、三亨、富利揚、凱思貝兒、茉爾、朋士德、偉駿、逸祥及大宇等廠商參展，產品範圍涵蓋流行及功能性布料、成衣、配件等。

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紡拓會表示，美國一直是台灣紡織品的重點拓銷市場，據經濟部統計處2021年外銷訂單統計資料，美國是台灣紡織品主要接單地區的第1名，金額達45.8億美元，占紡織品外銷訂單比重37%；美國也是台灣紡織品第3大出口市場，出口金額達8.15億美元。

紡拓會指出，美國內需市場廣大，為全球紡織成衣製造商主力拓銷的市場，分析機構Statista預估，2022年美國成衣市場營收可達3120億美元，並將以每年3.98%的速度成長，至2026年，預計成衣銷量將可達322.6億件。（編輯：蘇志宗）1110725