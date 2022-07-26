京元電蘇州子公司擴高階晶片測試 攻AI和自動駕駛

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）晶圓測試廠京元電中國大陸子公司京隆科技（蘇州）投資高階晶片測試專案，25日在蘇州啟動，中國媒體今天報導，此專案將導入影像感測、人工智慧、自動駕駛、5G等高階晶片測試產線。

根據蘇州工業園區管理委員會官網訊息，25日京隆科技（蘇州）投資的積體電路高階晶片先進測試專案，在蘇州獨墅湖科教創新區（東區）啟動。

京隆科技決定在當地新購地70公畝建設新廠區，擴大產能，京隆科技董事長、同時也是京元電總經理劉安炫指出，新廠區可讓京隆科技2000多名員工得到更好照顧，更會促使京隆科技未來持續有效發展。

中國媒體今天報導，此項專案在2021年9月簽約落戶蘇州，預計投資規模人民幣40億元，將導入CMOS影像感測元件、高階系統級人工智慧晶片、射頻/無線晶片、車規自動駕駛晶片、5G基地台晶片等高階產品先進測試產品線，進一步因應中國大陸5G、資通訊新基礎建設市場需求。

京元電6月底於台灣苗栗舉行股東會，通過中止執行京隆科技在中國大陸發行A股及申請上市案。京元電指出，主要綜合評估半導體產業國際政經環境變動、A股上市案中發行人與股東勞費及審查作業時程等因素，權衡公司資源有效運用，並使整體營運策略更具彈性等因素。

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根據資料，京隆科技於2002年7月在蘇州工業園區投資成立，2021年營收新台幣66.98億元，營業利益18.19億元，稅後獲利19.28億元。

京隆科技主要經營類比或混合自動資料處理機零組件、固態記憶系統零組件、升溫烤箱加工組裝及銷售業務、以及積體電路封裝測試，服務項目包括晶圓針測、研磨切割、晶粒挑揀及成品測試等。法人指出，京隆科技布局5G晶片和CMOS影像感測元件晶圓測試。（編輯：趙蔚蘭）1110726