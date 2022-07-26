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鴻海投資紫光案 時力籲投審會嚴審勿放水

2022/7/26 13:58
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（中央社記者王揚宇台北26日電）針對鴻海旗下工業富聯轉投資紫光案，經濟部要求鴻海再補件。時代力量立法院黨團今天表示，該投資案深富政治意涵，經濟部投資審議委員會應依法處罰企業未經許可就赴中投資，在重大個案審查上嚴陣以對。

時力立法院黨團也呼籲，對於年久失修的規範，政府及經濟部投審會應儘速更新、全面檢討，以符合當今需求。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭、副總召陳椒華今天召開記者會，提出上述主張。

邱顯智表示，這件投資案除涉及敏感的赴中國投資外，鴻海在程序上更是先斬後奏，投審會依台灣地區與大陸地區人民關係條例本應嚴格審查，針對明顯的違法事實更應依法懲處。

王婉諭指出，這筆投資案可解讀為鴻海將挹注資金，和中共國務院一同發展中國的半導體產業。過去數年來鴻海在中國少有投資，一出手就是與中共國務院合作發展關鍵產業，這不僅意味著與中共的關係等政治考量，在台商的投資決定裡將占有更加重要的地位，長遠來說，更可能嚴重威脅台灣的半導體產業。

陳椒華說，政府不應忽視鴻海入股紫光投資案帶來的影響衝擊，投審會身為投資審查主責機關，更應該檢視現行法規是否不合時宜，並在本次投資案中扮演應有的角色，嚴格把關。

鴻海14日公告透過旗下工業富聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業，以人民幣53.8億元（約新台幣238億元）轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

由於鴻海違反事前申請規定，即投資紫光集團，依法可開罰金額為5萬元至2500萬元。

經濟部官員21日證實於19日收到鴻海申請，但因說明投資相關資訊不足，已要求鴻海補件。投審會將根據送審內容考量「先投資後送審」行為的罰鍰金額，若投資涉及列管項目，須送經濟部關鍵技術小組審查。（編輯：張均懋）1110726

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