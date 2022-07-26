上半年外溢保單初年度保費達68億 國泰人壽奪銷售王

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（中央社記者謝方娪台北26日電）今年前6月壽險業外溢保單初年度保費收入達新台幣68.57億元，年增1.28倍，根據金管會揭露初年度保費收入排行榜，以國壽搶下上半年外溢保單銷售王寶座。

金管會今天公布上半年壽險業外溢保單銷售概況，截至6月底為止，共有9家壽險公司推出125張外溢保單，上半年銷售件數達57萬7586件，年增78%，初年度保費收入達68億5796萬元，年增1.28倍。

若從初年度保費收入觀察，外溢保單銷售冠軍為國泰人壽，其次依序為南山人壽以及富邦人壽。

依性質區分，若扣除混合型保單，外溢保單主要分為以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單共3大類型。

上半年新契約件數以健走型保單10.9萬件最熱銷，健檢型保單新契約件數則有8.2萬件；若從初年度保費收入觀察，同樣以健走型保單初年度保費收入達32.68億元最多，其次為健檢型保單初年度保費收入12.94億元。

金管會今天同步公布，截至6月底為止，共有6家壽險公司推出36張實物給付型保單，上半年銷售件數達9萬5166件，相比去年同期大增17.18倍，初年度保費收入14億3776萬元，相比去年同期也大增42.29倍。

根據金管會揭露，實物給付型保單初年度保費收入同樣由國泰人壽奪冠，其次依序為台灣人壽及全球人壽。

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觀察實物給付型保單，主要以提供「醫療服務給付」的保單成長最迅速，例如海外醫療專機運送、長照服務等，上半年新契約件數達9.5萬件、初年度保費收入14.37億元，新契約件數及初年度保費收入相比去年同期均呈倍數跳增。

不過，提供「健康管理服務給付」的保單銷售則持續慘淡，雖有2家壽險公司銷售2張健康管理服務保單，但上半年新契約件數及初年度保費收入雙雙掛零，意即並未賣出任何一張保單。（編輯：潘羿菁）1110726