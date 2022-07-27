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電子航運走揚 台股收漲114點站上14900點

2022/7/27 14:10（7/27 14:18 更新）
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台股27日終場上漲114點，突破14900點關卡。（中央社檔案照片）
台股27日終場上漲114點，突破14900點關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北27日電）台股今天走勢震盪，指數高低差距達204點，終場站上14900點，上漲114.81點。航運股表現強勁，類股指數漲逾2%，電子股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。

台股加權指數收在14921.59點，上漲114.81點，漲幅0.78%，成交值新台幣1848.03億元。

傳統產業股今天漲跌互見，包括紡織、鋼鐵及觀光類股指數走跌。國內牛仔褲代工廠如興爆發財務危機，今天起打入全額交割，股價持續重挫跌停，達3.57元。

華航、長榮航及貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價齊揚，推升航運類股指數上漲逾2%，表現相對強勢。

電子股方面，台積電股價震盪收高，站回500元之上，達502元，上漲7元，市值增加1815億元，達13.01兆元，貢獻大盤約58點。

聯電將於下午舉行線上法人說明會，隨著買盤進場，壓寶法說會行情，推升股價攀高至39.45元，上漲0.85元。

股王大立光、股后信驊及高價股力旺、譜瑞-KY等也紛紛走高，帶動整體電子類股指數上漲逾1%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果即將出爐，是市場關注焦點。分析師普遍預期可能升息3碼（1碼為0.25個百分點），除實際升息情況，未來經濟展望更受到矚目。（編輯：張均懋）1110727

黃國偉
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